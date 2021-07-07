Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Değirmenli köyünde yapılan Ardahan Tatil Köyü Proje alanında incelemede bulundu (07.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanan 14 oda ve 96 kişilik restoran kapasiteli "Ardahan Tatil Köyü" projesinde incelemede bulundu.

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanan 14 oda ve 96 kişilik restoran kapasiteli "Ardahan Tatil Köyü" projesinde incelemede bulundu.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Akıllıgil ve proje sorumlusu Mehmet Aydın ile birlikte merkeze bağlı Değirmenli köyünde yapımına başlanan ve büyük tamamlanan tesislerde incelemede bulunan Valimiz, proje detayları ve TKDK'nın sunduğu hibe imkanı hakkında bilgi aldı.

TKDK'nın kırsal turizmi destekleme noktasında önemli hibeler sağladığını belirten Valimiz, Ardahan Tatil Köyü projesinin de önemli bir yatırım olduğunu, işletmenin faaliyete geçmesiyle birlikte Ardahan'ın turizmine önemli katkıları olacağını dile getirdi.

Ardahan'da kırsal turizmi geliştirme noktasında desteklemelerin devam edeceğini de aktaran Valimiz, ilgilenen herkesin bu desteklerden faydalanmak için TKDK'ya müracaat etmelerini istedi.

Valimiz, proje sorumlusu Mehmet Aydın'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Habermetre