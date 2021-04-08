Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu
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Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşleri, İl Milli Eğitim Müdürü ve Polisler, öğrencilerle bir araya geldi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşleri, İl Milli Eğitim Müdürü ve Polisler, öğrencilerle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Çocuk ve gençlerin suçlardan korunması, bilinçlendirilmesi ve koruma tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesinde bulunan Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu öğrencileri, Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesinde bulunan Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreş/Gündüz Bakımevi öğrencileri ve Muratpaşa İlçesi, Üçgen Mahallesi, Şarampol Caddesinde bulunan Selim Kazak Anaokulu öğrencilerine yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerde "Polislik Meslek Tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Evde Güvenlik, Parkta Güvenlik ve Trafik Kuralları" konularında eğitimler verildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan ve Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in katılımlarıyla Selim Kazak Anaokulu öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte ise;Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Ekibi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Ekibi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Ekibi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri öğrencilere Polislik Mesleği konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başta olmak üzere tüm polislerin Polis Haftasını kutladıklarını belirtti. Etkinlik sonunda öğrencilere Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi. - ANTALYA

Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu
Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu
Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu
Vali Yazıcı ve Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşleri öğrencilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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