Vali Toprak, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda büyük başarı sağlayan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Jandarma Özel Harekat Taburu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Toprak, asker ve polislerin bayramını kutladı ve bir süre sohbet etti.

Toprak, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, jandarma ve polisin bölgede fedakarca görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin kendilerine verilen görevi canları pahasına yerine getirdiğini ifade eden Toprak, "Bugün arkadaşlarımızla beraber bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu sene de Hakkari genelinde huzurlu bir şekilde bayrama ulaştık ve şu anda da idrak ediyoruz." dedi.

Devlet büyüklerinin ve bakanların kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

"Dün akşam üstü itibarıyla Sayın Milli Savunma Bakanımız, Sayın Genel Kurmay Başkanımız ve sayın kuvvet komutanlarımız da ilimize teşrif ettiler. Dün geceyi ülkemizin ve ilimizin en uç noktalarından birisi olan Aktütün karakolunda beraber geçirdik. Bayram namazını da Aktütün taburunda eda ettik. Sayın Bakanımız ile birkaç programa katıldıktan sonra kent merkezine intikal ettik. Biraz önce jandarma özel harekat kardeşlerimizin bayramını kutladık. Şu anda da polis özel harekattayız. Yüce dinimiz kardeşliğe, dayanışmaya, bölüşmeye büyük önem vermektedir. Kurban Bayramı da bu kardeşliğin, paylaşmanın, bölüşmenin, açların halinden anlamanın yoğun olarak hissedildiği bayramlarımızdan bir tanesidir. Bu vesile ile küslerin barıştığı, çocukların anne babalarını aradığı, akrabaların birbiri ile buluştuğu, dostların birbirine hatır sorduğu çok güzel bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ben bu vesile ile bütün güvenlik güçlerimizin, Hakkari halkımızın ve Türkiyemizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."