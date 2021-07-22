Vali Süleyman Elban İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle Bayramlaştı
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Vali Süleyman Elban İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle Bayramlaştı

Vali Süleyman Elban İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle Bayramlaştı
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VALİ SÜLEYMAN ELBAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTIVali Süleyman Elban, Kurban Bayramı vesilesiyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada Mehmetçikle bayramlaştı.

VALİ SÜLEYMAN ELBAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

Vali Süleyman Elban, Kurban Bayramı vesilesiyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada Mehmetçikle bayramlaştı.

İl Jandarma Komutanlığını ziyarette Vali Elban'ı, Alay Komutanı Albay Taşkın Keleş karşıladı.

Burada bir süre sohbet eden Vali Elban, vatandaşların can ve mal güvenliği ile devletin bütünlüğü için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan Jandarma Teşkilatının her zaman yanında olduğunu ifade etti, tüm personelin bayramını kutladı.

Vali Elban, "Jandarma Teşkilatımız; üstün vazife anlayışı, yüksek fizik ve moral gücü ile görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Pandemi sürecinde de Emniyet Teşkilatımız ile birlikte özveriyle çalışmaya devam eden Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına, sağlıklı ve huzurlu çalışmalar temenni ediyorum. " dedi.

İlimizin asayiş ve huzurunun korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında büyük bir fedakarlıkla çalışan jandarma personelinin bundan sonra da aynı fedakarlıkla çalışacağına yürekten inandığını belirten Vali Elban, Türk Jandarma Teşkilatının her bir üyesine gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Alay Komutanı Albay Keleş, ziyaretlerinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Vali Elban, personele çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre

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