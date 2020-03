Vali Memiş muhtarları dinledi, Down Sendromlu Kadir not aldı

05.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:19

Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında Narman ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. İlginç anların yaşandığı toplantıya Down sendromlu Kadir Yavuz ile Vali Memiş arasındaki sıcak diyalog damgasını vurdu. İlçeye gelişinde kendisini karşılayan grubun arasında yer alan Yavuz ile yakından ilgilenen Vali Memiş, "Seni hem korumam hem de danışmanım yapmak istiyorum. Bundan sonra yanımdan ayrılma Kadir." dedi.



2020 yılının ilk aylarından itibaren ilçeleri ziyaret ederek muhtarlarla toplantılar yapan Vali Memiş'in son durağı Narman ve Oltu oldu. Beraberinde, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, kurum müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer ile ilk olarak Narman'a giden Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi.



Toplantı öncesi kendisini karşılamaya gelen ilçe sakinlerinden Down sendromlu Kadir Yavuz ile yakından ilgilenen Vali Memiş, "Narman'a her geldiğimde beni karşılamaya geliyorsun. Aramızda çok özel bir bağ olduğuna inanıyorum. Seni hem korumam hem de danışmanım yapmak istiyorum. Bundan sonra yanımdan ayrılma Kadir." dedi.



Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sanat Meslek Eğitim Kursları salonunda düzenlenen toplantıda Yavuz'u bir an olsun yanından ayırmayan Vali Memiş, kendisinden yanında oturmasını isteyerek, gelen talepleri not almasını söyledi. İkilinin arasındaki sıcak diyalog salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.



"Köylerimizin birinci önceliği içme suyu"



Toplantıda bir konuşma da yapan Vali Memiş, "50 yıl öncesinde köylerin yolları o dönemin vatandaşları, kaymakamları ve valileri tarafından kazma küreklerle yapıldı. Ahali köyün suyunu, yolunu, elektriğini, telefonunu imece usulü ile yaptılar." ifadelerini kullandı.



Köyde yaşayan vatandaşın önceliğinin içme suyu ve yol olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:



Köylerimizin eksiklilerini, sorunlarını ilk ağızdan dinlemek için bu toplantıları yapıyoruz. 2020 yılının ilk günlerinden itibaren ilçelerimizi tek tek gezerek yaptığımız bu toplantıların bizler açısından hayli faydalı olduğunu da belirtmek isterim. Diğer toplantılarımızda da özellikle üzerinde durduğum hususlardan biri köylerimizin içme suyu ve yoludur. Köylerimizin birinci önceliği içme suyu, ondan sonraki önceliği ise ilçeye veya il merkezine giden en kısa ve güvenli şekilde standartları yüksek yoludur. Şimdi biz sizlerin sıkıntıları neyse onları dinleyip notlarımızı alacağız ve gerekli çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.



Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Memiş ile beraberindeki heyet, ardından Oltu'ya geçti. Vali Memiş, burada da muhtarlarla bir toplantı düzenledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA