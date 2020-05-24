Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı hediyelerle kutladı.
24.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:40
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı hediyelerle kutladı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın ili genelinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere tebrik kartı ve çeşitli hediyeler göndererek Ramazan Bayramlarını kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında bu bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edemeyen Vali Köşger'in adına tedbirlere dikkat ederek ziyareti gerçekleştiren Vefa Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Vali Köşger'in selamını ileterek, hediyelerini takdim etti. - AYDIN
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA