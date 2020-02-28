Vali Köşger'den İdlib şehitleri için taziye mesajı
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Vali Köşger'den İdlib şehitleri için taziye mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı diledi.

28.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:32
Vali Köşger'den İdlib şehitleri için taziye mesajı

Valisi Yavuz , Suriye'nin kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı diledi.


Türk milletine baş sağlığı dileyen Vali Köşger, "Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Rabbim İdlip'te vatanın selameti ve mukaddesatımız için şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçiğimize rahmet eylesin, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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