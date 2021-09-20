Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı - Haberler
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Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketini yaşayan çocuklara moral olacak etkinlikler düzenlendi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketini yaşayan çocuklara moral olacak etkinlikler düzenlendi. Çocuklar Sinop protokolüyle birlikte halat çekti, ip atladı, yakar top oynadı. Davranışsal bağımlılıkla mücadeleyi de amaçlayan etkinlikte pandemide ekranla haşır neşir olan çocuklara sokak oyunları öğretildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliklere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay Sinop Şubesi de açtığı stantlarla destek verdi.

Jandarmanın eğitimli köpeklerinin gösteri yaptığı programda, çocuklar halat çekme, yakan top, ip atlama, kutu kutu pense gibi oyunlar oynayarak moral buldu. Programda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik ve bazı protokol üyelerinin de çocuklarla halat çekme ve yakan top oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. - SİNOP

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

Vali Karaömeroğlu çocuklarla ip atladı, halat çekti, yakar top oynadı

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