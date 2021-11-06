Vali Karaloğlu Kızılay'ı ziyaret etti

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti.

Vali Karaloğlu ziyaretinde Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle bir araya geldi.

Türk Kızılayı'nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Işık, Vali Karaloğlu'nu her daim Kızılay'ın yanında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Kızılay'ının gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Karaloğlu, özverili çalışmalarından dolayı Işık ve ekibine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet