Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi - Haberler Spor
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Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçını taraftarlarla tribünden izledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçını taraftarlarla tribünden izledi.

Sakarya temsilcisi, ligin 17. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Serik Belediyespor'u Ali Özgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

Puanını 39'a çıkaran yeşil-siyahlı takım, liderliğini sürdürdü.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da maçı taraflarla tribünden izledi. Sakaryaspor için yapılan tezahüratlara katılan Kaldırım, ev sahibinin gollerine taraftarlarla birlikte sevindi.

Kaldırım, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

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AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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