Vali Elban'ın Ev Sahipliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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Vali Elban'ın Ev Sahipliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Vali Elban'ın Ev Sahipliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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VALİ ELBAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİKurban bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Vali Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

VALİ ELBAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kurban bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Vali Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programına iştirak eden bütün katılımcılar ile tek tek bayramlaşan Vali Elban, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanan bayramlarda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda bütün manevi duyguların en üst seviyeye çıktığını belirten Vali Elban, "Dini bayramlarımız, Yüce Allah'ın rahmetinin ve merhametinin yağmur gibi yağdığı özel günlerdir. Bayram günleri, içimizin sevgiyle dolduğu, gönüllerimizin ferahladığı, dargınların barıştığı günlerdir. Bu duygularla, yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. " dedi.

Oldukça samimi görüntülere sahne olan bayramlaşma programı hep birlikte edilen sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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