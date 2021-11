Vali Doğan, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Sergisinin Açılışına Katıldı

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin yer aldığı "Bağ Bozumu Mozaiğinin" sergilendiği "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" temalı serginin açılışına katıldı.

19 Kasım 2021 Cuma günü saat 15. 00'de Hatay Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" temalı serginin açılışına Vali Doğan'ın yanı sıra, eşi Gülden Gülüzar Doğan, Antakya Belediye Başkan Vekili Osman Fırlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Antakya Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy katıldı.

Protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesmesinin ardından burada bir konuşma yapan Vali Doğan, "Dünyanın en büyük mozaik müzesi içerisindeyiz, bu mozaik müzesini her geçen gün büyüterek devam ediyoruz. Geçen yıl Şubat ayı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte yine büyük bir alanı açmıştık. Bugünde 'Bağ Bozumu Mozaiğinin' açılışını yaptık ve şuan da bu bölümde 76 parça eserde ilk defa sergiye çıkmış oldu. Çok uzun bir pandemi süreci yaşadık, bu süre içerisinde insanlarımız çok sıkıntılı zamanlar yaşadı. Ancak ortamın biraz rahatlamasıyla İlimiz ciddi anlamda turist ağırlamaya başladı. Son birkaç haftadır, özellikle hafta sonlarında otellerimizde yer bulunmamakta. Bu süre zarfında müzemiz 100 bin ziyaretçi ağırlamıştır. Çok nadide eserler var, bu müzenin en büyük özelliği ise içerisinde bulunan eserlerin tamamı İlimizde yapılan kazı çalışmalarıyla çıkartılmış olması, bu da bizi gururlandırmakta ve arkadaşlarımızın motivasyonunu da arttırmakta. Bugün bu açtığımız bölümde 76 parça eser var. Zeytinin, zeytin yağının, üzümün memleketinin Hatay olduğunu belgeleyen eserlerimizi sergiye çıkartıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve yeni ziyaretçilerimizi bekliyoruz, müzemiz her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırarak devam edecek. Ancak depolarımızda 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eserler bulunmakta, bu eserleri arkadaşlarımız sergilenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu eserlerin sergilenebilmesi için bu büyüklükte bir müzeye daha ihtiyacımız var, bu konuyu sayın Vekillerimizle de istişare ettik. İskenderun tarafına da benzer bir Arkeoloji Müzesi açarak depolarımızdaki eserleri orada sergilenmesini arzuluyoruz. Çünkü bu eserler sadece Antakya'dan değil Hatay'ın her bölgesinden çıkartılan eserler dolayısıyla depolarımızdaki bu eserleri de İskenderun'da açacağımız bir müze de sergilemeyi arzu ediyoruz, bu yönde çalışmalarımız devam etmekte. Ben emeği geçen başta Müze Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Konuşmasının ardından Vali Doğan, protokol üyeleri ile birlikte sergi bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

