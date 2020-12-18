Vali Dağlı'dan vatandaşa çağrı
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Vali Dağlı'dan vatandaşa çağrı

18.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:04
Vali Dağlı'dan vatandaşa çağrı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların zaman ve güzergah açısından denetleneceğini belirterek vatandaşı uyardı.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların zaman ve güzergah açısından denetleneceğini belirterek vatandaşı uyardı.

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları salgının kontrol altına alınabilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu akşam saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan üçüncü sokağa kısıtlamasının hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin bir azalmayı beraberinde getireceğine yürekten inanıyor, hassasiyetiniz ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda titizlikle denetleneceğinden, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamanız için bu hususa dikkat etmenizi istirham ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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