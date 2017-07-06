Vali Coşkun'a Ziyaret

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.



Vali Coşkun, ziyarette yaptığı konuşmada Osmaniye'nin potansiyeli yüksek bir kent olduğunu söyledi.



Basının, kamu hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Coşkun, "İdare ile basın arasında güçlü bir dayanışma var. Bu dayanışmayı inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Nihayetinde vatandaşlarımıza sağlıklı, doğru bilgilerin ulaşması basınımız sayesinde oluyor." dedi.





Coşkun, hizmetlerin şeffaf bir şekilde sunulmasına özen gösterildiğini de dile getirdi.



Şeffaflığın olduğu yerde bilgi akışının daha rahat olabileceğini kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:



"Basınımızı mümkün mertebe bütün çalışmalarımızda görmek istiyoruz. O anlamda desteklerini bekliyoruz. İnşallah iyi olur, kendi alanlarınızda olsun, başka alanlarda olsun, bizleri doğrudan bilgilendirirseniz, elimizdeki imkan ve kaynaklar ölçüsünde doğru bilgilerin aktarılması anlamında gereğini yapmaya çalışırız." diye konuştu.



Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cihangir ise göreve yeni başlayan Vali Coşkun'a başarı diledi.





Cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi veren Cihangir, "İllerdeki Gazeteciler Cemiyetleri Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde birleşerek federasyonlar kurduk. Bu federasyonlarda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu kurdu. Çalışmalarımız sonucunda 94 cemiyet, 8 federasyondan oluşan konfederasyonumuzda üye sayımız 25 bini aştı. Zor durumda olan Anadolu Basınının sorunlarını silsile yoluyla önce Federasyona, daha sonra Konfederasyona son olarak da yetkili mercilere ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyaret sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun'a cemiyetin kültür, sanat yayını olan "Güneysu" dergisi hediye edildi.