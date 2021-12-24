VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİNDE İL GENELİNDE ALINAN KIŞ TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İşletme Müdürlüğü bünyesindeki tamir bakım atölyelerini gezen Vali Pehlivan, işletmedeki iş ve işleyiş ile kış mevsimine yönelik hazırlık çalışmaları ve yürütülen hizmetler hakkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik ve İşletme Müdürü Ömer Bulmuş'tan bilgiler aldı, çeşitli talimatlar verdi.

Birim bünyesinde değişik kademelerde çalışan işçiler ile de görüşen Vali Pehlivan, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Gerçekleştirdiği ziyarette programını takip eden basın mensuplarına Şırnak ilimiz genelinde alınan kış tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan;

"Malumunuz artık kış mevsimindeyiz. Kış mevsimi denince kar yağışı akla geliyor. Yüksek kesimlerimiz başta olmak üzere ilimizde son bir hafta içerisinde kar almaya başladık. Uludere, Beytüşşebap İlçelerimiz dağları, yaylaları, yüksek rakımlı yerleşim birimleriyle biliniyor. İl olarak toplamda 7. 152 km² bir yüz ölçüme sahibiz. 6 ilçemiz, 12 beldemiz, 240 köyümüz ve mezralarımız var. Bu köylerimizin 189'u vatandaşlarımız tarafından yerleşik olarak kullanılmakta. Kış mevsiminde yüksek rakımlı köylerimizde yoğun kar mücadelesi veriyoruz. İlk gelen karda 5 civarında köy yolumuz kapanmıştı ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz hummalı çalışmalarla kısa sürede yolları ulaşıma açtı. İki gün önce yağan karla 1'i Merkezde 11'i de Beytüşşebap'ta olmak üzere toplam 12 köy yolumuz kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz geceli gündüzlü yapmış oldukları çalışmalarıyla kapanan yolları açarak vatandaşımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağladı.

İçinde bulunduğumuz Aralık ayı başında kış mevsimine yönelik gerekli toplantılarımızı yapmış, hazırlıklarımızı hızlandırmıştık. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Genelgeleri ve talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarımız araç, gereç ve personel açısından hazırlıklarını gözden geçirdi. Bunu AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde il planına dönüştürdük. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında kar nedeniyle kapanması muhtemel olan yolların açılması hususunda 7 sektör belirlendi ve belirlenen bu 7 sektöre göre personel ile araç dağılımı tesis edildi. Bu bağlamda karla mücadele yapılması hususunda ilimiz genelinde 71 iş makinesi, 5 paletli ambulans ve 207 personel görevlendirildi. Ayrıca sağlık, İl Emniyet, İl Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri her zaman olduğu gibi kış mevsiminde de 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürecekler.

İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında 2000 kilometrenin üzerinde bir yol ağı mevcut. Az önce ifade ettiğim gibi bu yol ağının özellikle Uludere, Beytüşşebap tarafında kalan kısmı İl Merkezinden itibaren yoğun karla mücadelenin verildiği alanlar. Bu kapsamda İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında sürücüleriyle beraber 28 iş makinesi görevlendirildi. Bununla birlikte toplam 90 personeli yine karla mücadelede görevlendirmiş durumdayız. Bu kapsamda 4 dozer, 6 greyder, 5 yükleyici loder, 3 kazıcı yükleyici, 7 kar bıçaklı kamyon ve 3 de çekici hazır bir şekilde görev alacak. Bu araçların bakım vb hazırlıkları yapılmış vaziyette. Bir kısmı da zaten halihazırda alanda görevde. Şu anda İl Özel İdaremize bağlı İşletme Müdürlüğündeyiz. Burada da araçların bir kısmı İl Merkezimize bağlı köylerde karla mücadele yapmak üzere hazır durumda.

Karayolları 95. Şube Şefliğimiz karayolları ağında çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluluk sahasında 743 km yol uzunluğu var. Karayolları, sürücüleriyle birlikte 30 adet iş makinesini 5 ekip olarak toplam 80 personeli görevlendirmiş durumda. Karayollarında 11 ataşmanlı kamyon, 4 greyder, 7 yükleyici, 1 rotatif kamyon, 7 de tuz serici görev alacak.

Belediyelerimiz merkezi yerlerde kış mevsiminde karla mücadeleyi sürdürecek. Şırnak İl Belediyesi de bu kapsamda hazırlıklarını yaptı. 13 aracını hazır durumda tutuyor. Ayrıca tuz ile buzlanmaya karşı gerekli stokları da yapmış durumda. Belediyemiz 2 kar küreme aracı, 1 greyder, 3 kazıyıcı kepçe, 1 loder, 3 damperli kamyon ve 3 pikapla merkezde görev yapacak. İlçe belediyelerimiz ve belde belediyelerimiz de aynı şekilde gerekli hazırlıklarını tamamladılar.

7/24 esaslı çalışan kurumlarımızdan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda 5 paletli ambulans hizmet verecek. Bunların 3'ü Merkezde, 1'i Beytüşşebap, 1'i de Uludere ilçemizde görev yapacak.

23. Piyade Tümen Komutanlığımız ve Jandarma Bölge Komutanlığımız da, Allah korusun, acil bir durum zuhur ettiğinde, helikopter ihtiyacı olduğu zamanlarda havanın müsaade ettiği, hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde helikopterlerimizle devrede olacak.

AFAD ekipleri bütün afet konularında olduğu gibi karla mücadelede de 7/24 esaslı takip içerisinde olacaklar. Aynı şekilde emniyet ve jandarma ekiplerimiz özellikle trafik güvenliğinin sağlanması hususunda yollarda sürekli devriye hizmeti sunmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tesisi için 7/24 esaslı çalışmaya devam edecek.

Az önce bahsetmiş olduğum aralık ayının başındaki Kışa Hazırlık Toplantısında görev tevdi edilen, elektrik hizmetlerini veren birim olan DEDAŞ, 7 ayrı ekip oluşturdu ve 30 personelle muhtemel arızalara karşı müdahale etmek için hazır durumda. Benzer şekilde Türk Telekom da ekiplerini iletişimin sağlıklı tesisi bağlamında hazır bulunduruyor. İhtiyaç halinde onlar da sahada görevlerini icra edecekler.

Biliyorsunuz her yıl aralık ayından itibaren kar lastiği, kış lastiği gündeme geliyor. Bunu bir kere daha sizler araçlığıyla hatırlatmış olalım. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği uygulaması zorunluluğu ülke genelinde duyuruldu. Biz de ilimizde bununla ilgili duyurularımızı yaptık, yapıyoruz. Trafik ekiplerimiz gerekli denetlemeleri yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan araçlarıyla seyir ederken lastik başta olmak üzere zincir ve benzeri tedbir gerektiren diğer avadanlıkları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

İnşallah kış mevsimini herhangi bir sorun yaşamadan kazasız belasız hep birlikte huzur içerisinde geçiririz. Elbette ki her mevsimin kendine göre güzellikleri var. Az önce karla mücadeleden bahsettik. Bununla birlikte kar yağıyor olması bir yandan hepimizi sevindiriyor. Çünkü toprağın suya ihtiyacı var. Yine tarımda hasadın beklenen rekoltede olması için suya ihtiyaç var. Yeraltı sularının beslenmesi gerekiyor. Bu anlamda karın yağmış olmasına, şu zirvelerde karları görmekten dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Onların ulaşım vb ihtiyaçlarını güven içinde sağlama konusunda her türlü hazırlığı az önce zikretmiş olduğum bütün ekiplerimizle, bütün birimlerimizle, araçlarla, gereçlerle yapmış durumdayız. Zaten şu anda da özellikle yüksek rakımlarda karla mücadelemiz başlamış durumda.

Bütün vatandaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum. Yılın sonuna yaklaştık. Yeni yılın bütün Şırnaklı hemşehrilerimize sağlık, huzur ve iyilikler, mutluluklar getirmesini temenni ediyor, bu vesileyle en içten sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. " dedi.

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