Vali AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Vali AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan'ın da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, yapılan çalışmalar ve kademeli normalleşme döneminde alınan tedbirler hakkında görevli jandarma personellerinden bilgi aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasında görev yapan jandarma personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek İlyas Tetik Melisa Döngel
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:24:44. #1.15#

title