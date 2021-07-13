Vali AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan'ın da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, yapılan çalışmalar ve kademeli normalleşme döneminde alınan tedbirler hakkında görevli jandarma personellerinden bilgi aldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Jandarma Uygulama Noktasında görev yapan jandarma personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: Habermetre