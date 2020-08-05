Vali Aksoy, yanan tarım arazilerini inceledi
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Vali Aksoy, yanan tarım arazilerini inceledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangının çıkışı konusunda mesire yerinden çıkacağı ifade edildi ancak jandarmamızın ilk tespitine göre mesire alanın daha dışında farklı noktada başladığı yönünde bir tespit söz konusu." dedi.

05.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:41

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangının çıkışı konusunda mesire yerinden çıkacağı ifade edildi ancak jandarmamızın ilk tespitine göre mesire alanın daha dışında farklı noktada başladığı yönünde bir tespit söz konusu." dedi.

Aksoy, 3 Ağustos'ta İmamköy Mahallesi'nde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ardından ormanlık alana sıçrayan yangında arazileri zarar gören mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Yanan alanları inceleyen Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkmasıyla birlikte ekiplerin hemen müdahalede bulunduğunu, devletin bütün imkanlarının seferber edilerek yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yerleşim yerlerinde zarar olmamasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Tarım İl Müdürlüğümüz gerekli tespitlere başladı. Tarımsal anlamda tarım kredi kooperatiflerine, bankalara borçlar varsa bunların ertelenmesine ilişkin kararlar alınıp çiftçilerimizin rahatlaması konusunda bir gayret ortaya koyacağız. Özellikle bu yangınlar bize göstermiş ki tarımsal alanların sigortası büyük önem taşımaktadır. TARSİM sigortası yaptıranlar varsa bunlar zararını sigortadan karşılama durumunda olacaktır. Devletimizin bütün kurumları sizlerin yanındadır, yanında da olacaktır. Yapılabilecek çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyacak ve imkanlar ölçüsünde bu çalışmalar bundan sonra yerine getirilecektir. "

Yangının çıkışına ilişkin de bilgi veren Aksoy, "Yangının çıkışı konusunda mesire yerinden çıkacağı ifade edildi ancak jandarmamızın ilk tespitine göre mesire alanın daha dışında farklı noktada başladığı yönünde bir tespit söz konusu. Bununla ilgili inceleme ve tespit devam ediyor. Sonuçlandığında kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.

Aksoy, 1 Ağustos'ta Çine ilçesinde başlayan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangına ilişkin de gözaltına alınan baba ve oğuldan babanın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını oğlunun ise tutuklandığını anımsattı.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda 3 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, dün ekiplerin soğutma çalışması yürüttüğü sırada alevler yeniden yükselmiş ve ormana sıçramıştı. Ormanlık alandaki yangın bugün kontrol altına alınıp söndürülmüştü.

Vali Aksoy, yanan tarım arazilerini inceledi

Kaynak: AA

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