Vali Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Bugün burada darbecilerin milletimize karşı bozguna uğradığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak etmek ve dört yıl önce bugün hayatlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bizim milletimizin karakteri erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden en önemlisi de yeri geldiğinde hiç düşünmeden, zaman kaybetmeden vatanı için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu karakteri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Şanlı tarihimize bakıldığında emsallerini görmek mümkündür. En yakın zaferimiz olan 15 Temmuz'da milletimiz, erdemli karakterini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kendi canını, malını düşünmemiş; vatanı için gözünü bile kırpmadan şahadete yürümüştür. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, istiklali ve istikbali uğruna en değerli varlıkları olan eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, babalarını ve annelerini şehit veren aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA