Uzman psikologdan koronavirüsle başa çıkma terapisi Çalışmalarını uzun yıllar Amerika'da sürdüren ve Reconnect Bütünleyici Travma Tedavi Modeli'ni (RITTM) geliştiren Psikolog Dr. Karol Darsa, koronavirüsle birlikte yeniden ortaya çıkan belirsizlik, kaygı, yas ve kayıp duygularının neden olduğu travma tedavisine ışık tutuyor.

Çalışmalarını uzun yıllar Amerika'da sürdüren ve Reconnect Bütünleyici Travma Tedavi Modeli'ni (RITTM) geliştiren Psikolog Dr. Karol Darsa, koronavirüsle birlikte yeniden ortaya çıkan belirsizlik, kaygı, yas ve kayıp duygularının neden olduğu travma tedavisine ışık tutuyor. Bireyin iç dünyası ile bağlantının bozulmasına neden olan travmayı geliştirdiği yöntemle tedavi eden Dr. Darsa, bu tedavi modelini online eğitimle terapist ve psikologlara anlatacak.

Reconnect Bütünleyici Travma Tedavi Modeli (RITTM), Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) ve Reconnect Center iş birliğiyle düzenliyor.

Travma tedavisinde zihin-beden için bütüncül yaklaşımını benimseyen RITTM uygulayıcı eğitimi, travma alanında çalışan profesyonellerin tükenmişlik yaşamadan çalışmalarını amaçlıyor. Yaklaşık 28 yıldır Amerika'da çalışmalarını gerçekleştiren ve Reconnect Bütünleyici Travma Tedavi Modeli'ni (RITTM) geliştiren Psikolog Dr. Karol Darsa, travma tedavisini psikologlar ve terapistler için anlatacak. Online verilecek eğitimlerde, 3 aşamadan oluşacak. Türkçe verilecek eğitim sonunda katılımcılara, RITTM uygulayıcı sertifikası verilecek.

"HER ÇEŞİT TRAVMADA FAYDALI OLACAK"

Geliştirdiği terapi modeli ve travma tedavisine yönelik bilgi veren Psikolog Dr. Karol Darsa, "Bütüncül bir eğitim, farklı terapi tekniklerinin hepsinin ortaya alınmış bir modeli. Amerika'da okuduğum değişik modeller var. Bunlar, travmada kullanılan modeller. Hepsini bir araya getirerek ortak bir model yarattım. Bu her çeşit travmada faydalı bir yöntem. Çocukluk travması, cinsel taciz, bugünlerde yaşanan koronavirüs travmasında kullanılabilecek bir yöntem. Her çeşit travmada faydalı olacak bir teknik. Vereceğimiz bu eğitim terapist, psikolog ve terapistlerin eğitimlerini geliştirmek için uygulanacak bir teknik" dedi.

"TEDAVİ ORTALAMA 2 AY SÜRÜYOR"

Yöntemin bilinen terapi yöntemlerinden farkını anlatan Psikolog Dr. Darsa, "Terapilerde genellikle konuşma yöntemi vardır. İnsanlar travmayı aşmak için başına gelenleri anlatmak gerektiğini düşünürler. İçin rahatlayacak ve bunu içinden çıkaracaksın gibi bir inanç vardır. Aslında o çok eski bir inanç. Günümüzde tamamen beden ve zihin arasındaki birleşimin karışımı. Zihin ve beden ile ilgili nasıl travma atlatılır diye çalışılıyor. Bu yöntemde danışanlar terapiye başlamadan önce onlardan bir veri alıyoruz, sorularımızı cevaplandırıyorlar. Terapi bittikten sonra tekrar aynı sorular cevaplandırılıyor. Böylece onlara bir skor veriyoruz. Danışanın gelişimini görebiliyoruz. En az yüzde 80 ila 85 oranında büyük bir gelişme görüyoruz. Bu terapiyi alan kişi haftada 3 ila 5 kere terapiye geliyor. Tedavi ortalama en az 2 ay sürüyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE PSİKOLOJİK PROBLEMLER DE ARTI

Danışanlarını gözlemlediğini özellikle Amerika'da koronavirüsle birlikte psikolojik problemlerin de arttığını anlatan Psikolog Dr. Darsa, şunları söyledi:

"Uzun zamandır çalıştığım danışanlarımın koronavirüsle birlikte psikolojik problemleri de arttı. Anksiyete ve depresyonlarında artış oldu. Travmalarda eski kötü anılarda bir çoğalma oldu. Bu süreçte evde kalmak zorundayız, sokağa çıkma yasakları var. Çocukluğunda tacize uğrayan bir kişi sokağa çıkamamış ve mecburi bir şekilde odaya eve kapanmak durumunda kaldıysa şu süreçte eve kapanmak onu geçmişine götürebiliyor. Yoğun bir şekilde eski travmalar ortaya çıkıyor. İzole olmanın verdiği bir depresyon artışı da görülüyor. Travma geçiren bir insanın bunu atlatabilmesi için en önemli şey başkasından gördüğü destektir. Destek sadece terapiden görülen destek olmaz. Anne, baba, kardeş, arkadaş gibi ilişkinin verdiği ruhsal sağlık onların desteği de önemli. Evde kalan insan o desteği alamadığında travması artabiliyor."

AMAÇ İNSANI TEKRAR KOPTUĞU DUYGULAR İLE BAĞLAYABİLMEK

Koronavirüsle birlikte Amerika'da terapi alan insan sayısının arttığını ifade eden Darsa, Türkiye'deki profesyonellere vereceği bu eğitim hakkında son olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika'da terapiye gelen insan sayısı arttı. Ben de bunun üzerine Türkiye'de de durumun böyle olacağını düşündüm. Eğitimini online hazırladık. Online eğitim temmuz ve eylül ayında olacak. Mart ayında Türkiye'ye gelerek son nodülü geliştireceğim. Travma insanın zihnini vücudundan ayıran bir şok yaratır. Benim kurduğum metodun asıl amacı beden ve zihni tekrar birleştirmek. İnsanı kendine tekrar bağlayıcı bir teknik olduğu için önemli. 5 çeşit ayrılık var; insan kendi zihninden çıkabiliyor, kendi hislerinden kopabiliyor, bunun tedavisi yıllarca bile sürebiliyor. Zihinden kopukluk ile dikkat sorunları yaşanabiliyor. Amaç insanı tekrar koptuğu duygular ile bağlayabilmek."

SOYAÇ HAKKINDA

SOYAÇ hakkında şu bilgiler verildi;

"SOYAÇ, 2010 yılından bu yana travma alanında ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmekte, eğitimler düzenlemektedir. 2019-2020 Akademik yılında East London NHS Foundation Trust iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez beden-odaklı klinik psikoloji yüksek lisans programının hayata geçirilmesine öncülük eden SOYAÇ'ın çalışma modeli, 2019 yılında UNESCO Öğretmenler için Çalışma Gücü tarafından düzenlenen Politika Diyaloğu Forumu'nda yenilikçi uygulamalar arasında gösterilmiştir."

3 modülden oluşan RITTM programına kayıt için son tarih ise 15 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Kaynak: DHA