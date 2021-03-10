Uzaydan Virüs Gelebilir Mi?
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Uzaydan Virüs Gelebilir Mi?

10.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:59
Uzaydan Virüs Gelebilir Mi?

Son 1 yılda tüm Dünya, Covid-19 virüsünün etkisi altında yaşıyor.

Son 1 yılda tüm Dünya, Covid-19 virüsünün etkisi altında yaşıyor. 100 yıl önce görülen pandemi dönemi tekrar karşımıza çıktı.

Virüs üzerinde bilimsel çalışmalar devam ederken, bir yandan da uzay çalışmaları devam edilmekte.

Bu kadar tıbbi araştırmak yaparken bile ortaya çıkan bir virüs varken hiç bilmediğimiz uzaydan astronotlar virüs getirebilir mi?

Virüs tanım olarak  bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit demektir. Yani uzayda bir virüs varsa, hayat vardır.

Dinozorların yok oluşu bir asteroittin çarpmasıyla olmuştu.

Belki de o asteroittin içinde onları etkileyen bir virüs vardı.

Yakın gelecekte Mars'a koloni kurmaya başlayacağız. Mars'ın bizim gibi bir atmosferi olmadığı için oraya düşen göktaşları ve kayalarda insanları öldürecek virüs olabilir. O virüs Dünya'mıza taşınabilir. Mars'tan gelecek bir kaya parçası örnek olarak. Bu yüzden Mars'ta yaşayacak insanlarda dikkatli olması gerekir.

Ama NASA bu gibi konularda tedbirlerini sıkı sıkıya alıyor. Örnek olarak Apollo 11 görevini başarıya gerçekleştirip Dünya'ya dönen Michael Collins, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i 21 günlük bir karantinaya aldı.

Uzaydan Gelen Virüs Tehlikeli Olabilir mi?

Tabi her virüs tehlikeli olacak diye bir durum yok. Uzaydan gelen bir virüs zararsız da olabilir da ama bizim bünyemize o virüse alışık olmadığı için bizim için kötü olabilir.

Bunu basit bir örnekle açıklayacak olursak... Grip virüsü biz modern insanlar için 3-5 günde yatarak ve ilaç kullanarak geçecek düzeydedir. Ama ilkel kabilelerde yaşayan insanlar için grip olmak ölüme yol açabilir.

Henüz koronavirüse karşı üzerinden 1 yıl geçmesine karşın yeni yeni aşı çalışmaları aktif hale gelirken, uzaydan gelen hiç tanımadığımız bir virüsle uğraşmak imkansızdır.

Uzay Araştırmaları Komitesi (Caspar) bu virüs araştırmaları için yeni önlemler geliştirdi. Artık yeni uzay görevliler olduğu zaman NASA ile birlikte çalışıyorlar.

2018'de Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir inceleme, ajansın bazı gezegen koruma kuralları için "sağlam bir bilimsel temel bulunmadığını" ortaya çıkardı.

Yeni Mars uzay aracını fırlatmaya hazırlanırken, NASA, geri gönderilen herhangi bir numunenin bilim insanlarına nasıl güvenli bir şekilde dağıtılacağına dair politikalar geliştirmedi.

Elon Musk gibi özel şirket olup uzay şirketlerinde henüz bununla ile ilgili bir politikası yok.

Uzaydan buraya öldürücü bir virüs gelir mi bilmiyoruz ama NASA gerekli önemli almasa biz olmasak bile torunlarımız pandemi süreci yaşayabilir.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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