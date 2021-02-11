Uzay Ajanslarının Bütçeleri, Uzay Yolculuklarının Maliyeti Ne Kadar?
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Uzay Ajanslarının Bütçeleri, Uzay Yolculuklarının Maliyeti Ne Kadar?

11.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:50
Uzay Ajanslarının Bütçeleri, Uzay Yolculuklarının Maliyeti Ne Kadar?

Türkiye'nin uzay programında açıkladığı hedeflerden biri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek.

Türkiye'nin uzay programında açıkladığı hedeflerden biri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek. Peki sizce uzaya astronot yollamış uzay ajansların bütçeleri ne kadar?

Tüm dünyanın uzunca bir süre bu görev için bağımlı olduğu Rusya, Soyuz roketleriyle bir astronotu ISS'e göndermek için 80 milyon doların üzerinde ücret talep ediyor.

ABD merkezli SpaceX şirketi ise geçen yıl kullanılmaya başlanan roketleriyle aynı görev için 50 milyon dolar maliyet istiyor.

Uzaya turist olarak giden ilk kişi olan Dennis Tito'nun 2001 yılında 20 milyon dolar ödediği, 2009'da uzay turisti olan Guy Laliberté'nin ise 35 milyon dolar ödemişti.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım "Soyuz'u kullanma ihtimalimiz yüksek çünkü çok güvenilir bir araç. Bu mümkün ama önce karar vermemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Ülkelerinin uzay programları dışında, dünya ile uzayı ayıran atmosferin en üst katmanını aşmak isteyenler Virgin Galactic şirketinden 250 bin dolar karşılığında bilet alabiliyor.

ISS'e astronot göndermiş bazı ajansların bütçeleri şöyle:

NASA: 23 milyar dolar

ESA: 6 milyar euro

Rusya Uzay Ajansı: 1,7 milyar dolar

Almanya Uzay Ajansı: 1,1 milyar euro

Japon Uzay Ajansı: 500 milyon dolar

İngiltere Uzay Ajansı: 374 milyon sterlin

Kanada Uzay Ajansı: 300 milyon dolar

Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan bütçe ise 24,5 milyon TL. Bu bütçenin zamanla artırması düşünülüyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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