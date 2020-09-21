Uyuşturucuyu terliğine gizleyen şüpheli yakalandı
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Uyuşturucuyu terliğine gizleyen şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu maddeyi terliğinde gizleyen kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu terliğine gizleyen şüpheli yakalandı
21.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:26

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu maddeyi terliğinde gizleyen kişi gözaltına alındı.

Efeler Emniyet Müdürlüğü "Mobil Park" ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki denetim sırasında şüphe üzerine O.A'yı (35) durdurdu.

Ekipler yaptıkları üst aramasında O.A'nın terliğinde gizlenmiş halde 2 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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