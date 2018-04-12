Usta Aşçılara Taş Çıkardılar

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri arasında geleneksel hale getirilmesi amaçlanan salata ve soslar yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı salatalarla jüri önüne çıkan öğrenciler mutfakta da görsel şovlara imza attı.

Öğrencilerini teorik eğitimin yanında pratik eğitimlerle hayata hazırlayan Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde geleneksel hale getirilmeye çalışılan 3'üncü Salata ve Soslar Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Mutfakta usta aşçılara taş çıkaran liseli öğrenciler yaptıkları görsel şovlar ve sunumlarıyla beğeni topladı.

Geleneksel hale getirmeye çalıştıkları 3'üncü Geleneksel Salata ve Soslar Yarışmasına 42 öğrencinin katıldığını kaydeden Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Semra Özmetin bütün öğrencilere başarılar dilerken, bölüm öğretmenlerinden Burhan Dumrul, "Yarışmayı yapmamızın nedeni öğrencilerin bireysel başarılarının yanında, Türk ve dünya mutfağını araştırma, geliştirme. Bu tarz projelerle ilgili teorikten çok pratik çalışmaları desteklediğimiz için bu tarz yarışmaları düzenliyoruz. Elimizden geldiği kadar da bunu geleneksel hale getirip daha farklı yarışmalarla desteklemeyi düşünüyoruz" dedi.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Kuşçuoğlu da yarışmayı ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Jüri üyeliklerini Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Semra Özmetin, bölüm öğretmenleri Fadime Saygı, Onur Temel ve Burhan Dumrul'dan oluşan yarışmada puanlama; lezzet, kıvam, renk ve sunum olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek yarışmanın birincisi 13 Nisan Cuma Günü okulda düzenlenecek programla açıklanacak. - MANİSA