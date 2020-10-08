Üsküdar'da yağmur etkili oldu
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Üsküdar'da yağmur etkili oldu

08.10.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:37

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterirken, Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendini Marmaray istasyonuna attı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterirken, Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendini Marmaray istasyonuna attı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kentin bazı yerlerinde şiddetli yağış görülürken, bazı yerlerde ise yağmurun atıştırdığı görüldü. Üsküdar'da kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı. - İSTANBUL

Üsküdar'da yağmur etkili oldu
Üsküdar'da yağmur etkili oldu
Üsküdar'da yağmur etkili oldu
Üsküdar'da yağmur etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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