Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi

Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta trafik ekiplerince yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç ekipler tarafından incelenirken 42 araç trafikten men yedi.

Uşak'ta trafik ekiplerince yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç ekipler tarafından incelenirken 42 araç trafikten men yedi. Öte yandan bin 870 araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uşak'ta geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalardan 9 bin 162 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 42 tanesi farklı gerekçelerle trafikten men edildi. Ayrıca bin 870 araç sürücüsüne de farklı nedenlerle idari para cezası kesildi. - UŞAK

Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi
Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaşan şahıs kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaşan şahıs kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Kartal Tibet İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Diego Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta 42 araç trafikten men edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 18:42:24. #1.16#

title