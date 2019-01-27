Ürdün Kralı, Mesud Barzani ile Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile ikili ilişkileri görüştü.



Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, ülkesini ziyaret eden eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Barzani ile görüştüğü belirtildi.



Görüşmede, Ürdün ve IKBY arasındaki ilişkiler ile bu ilişkileri güçlendirme yollarının ele alındığı, ayrıca bölgesel meseleler ile terörle mücadele konularının masaya yatırıldığı aktarıldı.



Kral Abdullah, görüşmede, Ürdün'ün Irak'ın güvenlik ve istikrarına destek verdiğini, daha parlak bir gelecek yönündeki beklentilerinde Irak halkının yanında durduğunu ifade etti.

Kaynak: AA