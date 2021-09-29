Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Haberler
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Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı, 2 ay aradan sonra yeniden açıldı.

- Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı

AMMAN - Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı, 2 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Ürdün makamları, iki ay aradan sonra Suriye sınırındaki Cebir Sınır Kapısını yeniden açtı. Kapının açılmasıyla çift yönlü onlarca araç geçiş yaptı. Cebir Sınır Kapısı Müdürü Muayyad Al-Zoubi yaptığı açıklamada, bugünden itibaren sınırda birçok yeni prosedürün uygulanacağını belirtti. Al-Zoubi, Ürdün veya Suriye tarafından günde 100 kamu aracının geçişine ve Ürdün vatandaşlarının İçişleri Bakanlığının onayı olmadan Suriye tarafına geçmelerine izin verileceğini aktardı. Karşılıklı sistemin iptal edilmesinin ardından iki taraf arasında hareketin kesintisiz olacağına dikkat çeken Zoubi, sınırda uygulanan sağlık protokolüne uyulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, Suriye ile Cebir sınır kapısının çarşamba sabahından itibaren yeniden açılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kararın gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri dikkate alınarak iki kardeş ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketini canlandırmak amacıyla alındığı belirtilmişti. Ürdün, Temmuz ayında Suriye'nin Deraa kentindeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.

Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı

Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı

Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı

Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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