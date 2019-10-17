Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" çağrısı

17.10.2019 22:16

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine derhal son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, bu duruma derhal son vermesini istedi.

Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu vurgulayan Kudat, "Mescid-i Aksa'da İsrail ihlalleri devam ediyor. Son olarak, çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yapıp, orada ibadet edenlere ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresine sıkıntı yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kışkırtıcı, sorumsuz ve kabul edilemez bu ihlaller, uluslararası kanunlara göre İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak uyması gereken sorumluluklarına da ters düşmektedir. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Müslümanların duygularına ve buradaki tarihi statüye saygı göstermesi gerekiyor."

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki bin 167 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: AA