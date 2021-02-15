Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerdeyüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Konu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya neler dedi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde belirlenen sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar. Fakat yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre, "Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından; "Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.