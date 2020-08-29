Üniversite kayıtları başladı mı? 2020 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt tarihleri, e-Kayıt ekranı
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Üniversite kayıtları başladı mı? 2020 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt tarihleri, e-Kayıt ekranı

YKS sınavı sonucunda üniversişte kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ''üniversite elektronik kayıtları başladı mı?'' sorusunun yanıtını arıyor. YÖK, üniversite kayıtları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunrak, kayıt sürelerini uzattığını duyurdu. İşte, üniversite kayıt tarihleri...

Üniversite kayıtları başladı mı? 2020 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt tarihleri, e-Kayıt ekranı
29.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:59

Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite kayıt tarihi hakkında açıklamada bulundu. Elektronik kayıtlar 29 Ağustos günü https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşecek. Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

YÖK üniversite kayıt tarihleri konusunda açıklamada bulundu:"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Sonuç olarak, 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yapacak öğrenciler, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu sayfadan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemini yapabilecekler. T:C: kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacaktır.

"e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

YÖK Üniversite E-Kayıt ekranı için tıklayın...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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