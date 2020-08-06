Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
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Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle üniversite tanıtım süreçlerinin taşındığı online platformlar, ziyaretçi rekoru kırıyor.

Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
06.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:15

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle üniversite tanıtım süreçlerinin taşındığı online platformlar, ziyaretçi rekoru kırıyor. Üniversite adayları, geçmiş yılların aksine yüz yüze tanıtımın yanında çoğunlukla online platformlara akın ederken, bilgi almak isteyenlerin sayısı dakikada 3 bin 500'ü buluyor.

İlk olarak Çin'de başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden eğitime, eğitimden turizme kadar birçok sektör, yeni önlemler alma yoluna giderek yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalıştı. Türkiye'de üniversiteler için bugün başlayıp 14 Ağustos'a kadar sürecek tercih dönemi süreci de geçmiş yılların aksine üniversite adaylarının online platformlara akın etmesine neden oldu. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyen ya da farklı illerde ve ülkelerde yaşayıp üniversitelerden bilgi almak ve imkanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, bilgisayarlarının başına geçti. Bir önceki yıl, fiziksel olarak günlük ortalama 800 kişinin ziyaret ettiği Bahçeşehir Üniversitesi, online platformlara taşıdığı Virtual tur uygulamasıyla günlük ziyaretçi sayılarını kat ve kat arttırdığını açıkladı. Günlük ziyaretçi sayısı 40 bini bulurken, dakikada bu sayının 3 bin 500'ü bulduğu belirtildi.

"SAYFA GÖRÜNTÜLEMESİ 1 MİLYONU GEÇİYOR"

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasıyla birlikte bugüne kadar 300 bini aşkın ziyaretçiye sanal ortamda ev sahipliği yaptıklarını açıklayan Bahçeşehir Üniversitesinin yetkilileri, 1.5 milyona yakın web sitesi görüntülemesinin de yapıldığını belirtti. Aday öğrenciler, en çok Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile İletişim ve Diş Hekimliği Fakültelerini ziyaret ederken, sanal tur, üniversitenin her bir noktasının gezilip merak edilen tüm soruların da cevaplanmasına imkan veriyor.

"YURTDIŞINDAN DA ZİYARETÇİ AKINI"

Türkiye dışında farklı ülkelerde yaşayan üniversite adayı öğrencilerin web sitesini ziyaret etme oranlarındaki artışta dikkat çekti.

ABD'de Pandemi nedeniyle yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmelerinin istenmesi ve Avrupa'da bazı ülkelerin eğitim tedbirlerini arttırmasıyla ülkemizdeki üniversitelere olan ilgi arttı. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, en çok Almanya, ABD ve Azerbaycan'dan online ziyaretçi gelirken, bu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Hollanda ve İngiltere takip etti. Yine YKS'nin açıklanmasından bu yana 8 bin yabancı ziyaretçinin web sitesinden bilgi sahibi olmayı tercih ettiği vurgulanırken, farklı ülkelerdeki öğrencilerin en çok ilgilendiği bölümler ise, Tıp, Yazılım Mühendisliği, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği oldu.

AİLELER DAHA İLGİLİ

Bir diğer ilginç sonuç ise, velilerin öğrencilerden daha fazla ilgili olduklarını ortaya koydu. 18-24 yaş aralığında ziyaretçi oranı yüzde 34'lerde seyrederken, ziyaretçilerin yüzde 60'ını ise orta yaş aralığı oluşturdu.


Kaynak: DHA

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