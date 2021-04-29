Umuda yolculuk için günlerce yol yürüyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Umuda yolculuk için günlerce yol yürüyorlar

Umuda yolculuk için günlerce yol yürüyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, terör ve işsizlik sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye'ye gruplar halinde gelen kaçak göçmenler, araçlarla ya da yürüyüp binlerce kilometre yol kat ederek İran üzerinden yurda giriyor.

Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, terör ve işsizlik sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye'ye gruplar halinde gelen kaçak göçmenler, araçlarla ya da yürüyüp binlerce kilometre yol kat ederek İran üzerinden yurda giriyor.

Terör ve işsizlik asıl sebep olmak üzere ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle İran sınırındaki Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'den yasa dışı yollarla "umut" ve "iş kapısı" olarak gördükleri Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Erzurum - Erzincan üzerinden batıdaki farklı kentler ile Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor.

Genellikle Afganistan, Pakistan'dan başlayan "umuda yolculuk"ları sırasında insan tacirlerine yüklü miktarda para ödeyen kaçak göçmenler, ülkelerinden ayrıldıktan sonra İran'ın farklı kentleri ile Türkiye sınırını yaya olarak geçiyor.

Zaman zaman yüklü miktarda para ödedikleri insan tacirlerince bindirildikleri kamyon kasası, otobüs, minibüs, taksi ve otomobillerden yolculuklarını tamamlayamadan indirilerek Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde otoyol kenarlarına terk edilen kaçak göçmenler, bu andan itibaren yolculuklarını otoyol kenarlarında veya dağlık arazilerde ölüm riskine karşı yüzlerce kilometre yürüyerek sürdürmeye çalışıyor.

Ülkelerinden çıkışlarından itibaren binlerce kilometre yol kat ederek Ağrı, Kars ve Iğdır'a gelip yakalanan kaçak göçmenlerin, bu kentleri geçen büyük bölümü ise Erzincan'daki çeşitli noktalarda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Binlerce kilometrelik umuda yolculuk

Yakalananların yüzde 95'ini oluşturan Afganistanlı göçmenler ülkelerinden Erzincan güzergahına ulaşmak için yaklaşık bir ay süren 3 bin 425 kilometrelik, Pakistanlılar ise 2 bin 940 kilometrelik yol kat ediyor.

Yasa dışı geçişin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, yakalanan göçmenleri, haklarında gerekli sınır dışı ya da kayıt işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

"Türkiye'yi kurtarıcı olarak görüyorlar"

Erzincan girişinde karayolu üzerinde yaya olarak ilerlerken görüntülenen kaçak göçmenler, ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk ve savaş dolayısıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçtiklerini belirterek şu bilgileri verdiler:

"Biz Türkiye'ye çalışmak ve para kazanmak için geldik. Büyükşehirlerde çalışmak, ailelerimize yardımcı olmak istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın tamamı Türkiye'ye yaya olarak geçti. Kaçakçılar bize 'bir veya iki saat yaya olarak gideceksiniz, ondan sonra biz sizi araçlara alacağız' dediler. 20 ile 40 saat arasında yaya yürüdük. Yemek yoktu. Çok sıkıntılar çektik." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Umuda yolculuk için günlerce yol yürüyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:27:45. #1.15#

title