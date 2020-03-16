Umreden gelenlerin atıkları tıbbi atık olarak imha ediliyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Haymana, Güncel

Umreden gelenlerin atıkları tıbbi atık olarak imha ediliyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Sağlık Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtların bu süreçteki atıklarının tıbbi atık olarak değerlendirilip, yakılarak imha edileceğini söyledi.

16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:46
Umreden gelenlerin atıkları tıbbi atık olarak imha ediliyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Sağlık Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtların bu süreçteki atıklarının tıbbi atık olarak değerlendirilip, yakılarak imha edileceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Başkent'te koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çokakoğlu, "Vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerler öncelikli hedefimiz oldu. Bu kapsamda AŞTİ, STK'lar, kamu kuruluşları ve belediyenin hizmet verdiği diğer alanlar tamamıyla dezenfekte işlemi için sırayla alındılar. Geçtiğimiz günlerde 405 kamu kurum ve kuruluşunda dezenfektasyon işlemleri yürütüldü. Aynı şekilde virüsün ortaya çıkışından sonraki ilk Cuma günü 5'e yakın büyük caminin dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi" dedi.

Çokakoğlu, umreden gelen vatandaşların yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlardan çıkacak atıkların tıbbi atık olarak değerlendirileceğini belirterek, "Normal evsel atık olarak değerlendirilebilecek her türlü çöp tamamen tıbbi atık niteliğine getirildi ve o atıklar bin santigrat derecenin üzerinde yakılarak imha ediliyor. Ayrıca şu anda 100'e yakın personelimiz yurtlarda temizleme çalışmalara devam ediyor" dedi.

Çokakoğlu, Gölbaşı'ndaki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle 200 kişilik bir grubun da Haymana'daki bir yurda yerleştirildiğini ifade ederek, "Aynı şekilde umreden gelen 200 kişilik grup da Haymana'da bir yurda yerleştirilmiş durumdadır. Şu anda Gölbaşı ve Haymana'da bu vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmektedir. Umreden dönen 3 bin 550 vatandaşımız Gölbaşı'nda diğer 200 kadar vatandaşımız da Haymana'da kalmaktadır" diye konuştu. 


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Kaynak: DHA

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