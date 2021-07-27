ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, "Biz Türkiye'nin önüne, var olanı eleştirmenin ötesinde, yapacaklarımızı anlatarak çıkıyoruz. Bir kavga için değil rekabet için çıkıyoruz. Mevcut cephelerin hiçbirinin parçası olmadan ittifakımızı Türk milleti ile yapma arzusu ile çıkıyoruz. Ne 'Cumhur İttifakı'nın ne 'Millet İttifakı'nın içinde değiliz ve olmayacağız çünkü her iki ittifak insanları birbirlerine düşmanlaştırıyor, geriyor ve yabancılaştırıyor. Milletimizle ittifak yapmayı tercih edeceğiz. Geçmişte hangi siyasi parti oy verirse versin bugün bizim programımıza inanan, güvenen, cumhuriyetle Atatürk'le İstiklal Harbi ile sorunu olmayan, Türk devletine ve milletine sadakat bağıyla bağlı olan her yurttaşımızın oyuna talibiz. Türk milletinden başka milletlere sadakatle bağlı olanlar, Atatürk'le İstiklal Harbi ve cumhuriyetle sorunu olanların oyunu istemiyoruz. Siyasal duruşumuz yok, onları görmezlikten geliyoruz" diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ
ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ
ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ
ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Arda Turan Aytaç Kara Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYELİLERİN 1 SENEDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:01:20. #1.16#

title