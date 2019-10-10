10.10.2019 14:48

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) düzenlenen "1. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar" Sempozyumu'na 6 ülkeden 50 akademisyen katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, insanın yaşam serüveninde yazının yerinin önemli olduğuna işaret etti.

"İnsan her zaman yok olan şeylerden yakınır. Yazı, elde edilen bilgilerin kaydedilmesini, nesilden nesile aktarılmasını sağlamasından dolayı şüphesiz ki en önemli buluşlardan biridir." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yazı yaşamın kayıt altına alınmasıdır. Bu anlamda yazıt bilimi olan epigrafinin sosyal, siyasi, dini, sanatsal ve kültürel yaşamı anlama ve öğrenme konusunda ne kadar önemli olduğu açıktır. Tokat, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Anadolu'da Türklere vatan kuran fatihlerin abideleri ve yazıtları ile dolu bu kentte, ecdadın bizlere fısıldadığını hissederiz adeta. Ecdadın bıraktığı bu eserleri hayır duaları ile anıyoruz."

Prof. Dr. Şahin, sempozyumla, alanında uzman yurt dışında ve yurt içinde görevli bilim insanlarının paylaşımlarından etkili bir şekilde faydalanarak, bu bilgileri geleceğe aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal İbrahimzade ise sempozyumun Prof. Dr. Meşedihanım Nemet anısına düzenlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Nemet'in Arap harfi yazıtları ile ilgili birçok yöntem ve tekniğin hem teorisyeni hem de uygulayıcısı olduğunu söyleyen Doç. Dr. İbrahimzade, şunları dile getirdi:

"Arap harfi ve Türk yazıtlarının dünyadaki en büyük uzmanlarından bir tanesidir. Meşedihanım Nemet, çalıştığı dönemin ideolojik baskılarına rağmen Türk ve İslam eserlerini belgelemeye, korumaya ve yaşatmaya çalışmıştır. Sempozyumun ana teması 'Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar'dır. Sempozyum için Türkiye ile birlikte 6 ülkeden 50'ye yakın bilim insanı bir araya geldik. Amacımız Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Asya'ya kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada bulunan Türk İslam sanatlarında epigrafik çalışmalar hakkında uluslararası bilimsel bir platformda ayrıntılı bilgiler sunmaktır."

Sempozyum 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA