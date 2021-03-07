Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın konusu "Kovid-19" olarak belirlendi

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın konusu bu yıl, "Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu.

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın konusu bu yıl, "Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu.

Türkiye'de PTT AŞ tarafından organize edilen yarışmaya katılacak 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, UPU'nun düzenlediği yarışma, dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'den yarışmaya katılanların mektupları, alanında uzman PTT AŞ yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Mektubun yapısı, konuya bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilecek mektup, UPU'ya gönderilerek diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu belirleyecek.

Ödüller sahiplerini bulacak

Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT AŞ tarafından çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda 1'inci olan yarışmacıya 1500 lira, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2'nci olan yarışmacıya 1000 lira ve kişisel pul albümü, 3'üncü olan yarışmacıya ise 500 lira ve kişisel pul albümü hediye edilecek.

UPU'nun ülke birincileri arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1'inci olan yarışmacıya altın, 2'nci olan yarışmacıya gümüş ve 3'üncü olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek.

Katılımcılar mektuplarını PTT iş yerlerinden gönderecek

Katılımcıların, kendi el yazılarıyla yazdıkları mektupları (içine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 9 Nisan'a kadar PTT iş yerlerinden göndermeleri gerekiyor.

Katılımcılar mektuplarını Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlayacak. Yarışma sonuçları 26 Nisan'da www.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal