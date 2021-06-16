Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı

Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı
Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru halkın faydalanması için göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru halkın faydalanması için göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı.

Sağlık alanında çalışmalar yürüten AID'in Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, merkezin açılış töreninde yaptığı açıklamada, Suriye'de sağlık alanında en büyük ihtiyaçlarından birinin, protez merkezi olduğunu söyledi.

Yurtseven, geçen aylarda hizmet vermeye başlayan ortez ve protez merkezinin açılışını da bugün yaptıklarını belirterek "Derneğimiz, 10 yıllık birikimini ihtiyacı olan herkese, ihtiyaç olan her yerde aktarmayı şiar edinmiş bir kuruluş." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Zekat House ve İHH Samsun Siyah Hareketi'nin destekleriyle İdlib'de ortez ve protez ile göz sağlığı olmak üzere iki sağlık merkezini birlikte açtıklarını dile getiren Yurtseven, "Tarihin gördüğü en büyük kıyımlardan birinin yaşandığı coğrafyada, en fazla ihtiyaç duyulan konu protez desteğiydi. Türkiye'de belirli bir yere getirdiğimiz tecrübeleri şimdi buraya aktarıyoruz. İHH ile 20 yıla yaklaşan katarakt tecrübelerimizi de burada göz sağlığını korumak için kullanıyoruz." diye konuştu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada da göz sağlığı merkezinde 1 doktor ve 2 hemşirenin hizmet vermeye başladığı, ilk 3 günde 125 hastanın muayene edildiği ve katarakta bağlı görme sorunları yaşayan 35 hastanın ameliyatı için gün verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, geçen aylarda hizmet vermeye başlayan ortez ve protez merkezinde de bugüne kadar 40 hastaya, 42 protez teslim edildiği belirtildi.

Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı
Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı
Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı
Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib'de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:19:38. #1.16#

title