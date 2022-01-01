ULUS, BARTIN (İHA) - Ulus Dağı'nda karlar üstünde evlilik teklifi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Şuayip Dayı, kız arkadaşı Kezban Nur Dedebaş'a Ulus dağı zirvesinde karlar üstünde evlilik teklifi etti.

Eşsiz doğası, bin bir çeşit endemik bitkiyi barındıran ve Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağı olması özelliğiyle uzun süre beyaz örtüyle buluşan Sındırgı Ulus Dağı bu kez de sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.

Kar kalınlığı yaklaşık 50 cm bulan Ulus Dağının zirvesinde Dayı'nın arkadaşları Pınar Dağdeviren ve Gamze Kartal kırmızı halı sererek, çeşitli süslemelerle evlilik teklifinin yapılacağı alanı hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şuayip Dayı kız arkadaşı Kezban Nur ile birlikte off road araçları ile zirveye geldi. Yolların karla kaplı olması sebebiyle zorlu bir yolculuk sonrası çiftin araçtan indikleri sırada konfetiler patladı, meşaleler yakıldı ve etraftakiler de alkışladı.

Araçtan inen Dedebaş, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kırmızı halının üzerinde yürüyen Dayı, Dedebaş'ın karşısında diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Dedebaş, Dayı' nın teklifini kabul etti. Alkışlar eşliğinde sarılan ve pasta kesen çift, daha sonra dans etti.

Sıra dışı ve unutulmayacak bir evlilik teklifi olmasını istediğini belirten ve bu aylarda en güzel yerin de Ulus dağı olacağını belirten Şuayip Dayı "Çünkü bu mevsimde bu ayda en güzel doğal bir manzara olması lazım ve de Ulus dağı en güzel bir doğa olarak Ulusu seçtik. ve sürpriz için en uygun yer olduğunu düşünüyorum. ve güzel olduğunu düşünüyorum. ve Pınar hanım ve Gamze hanıma da teşekkür ederiz ayrıca" dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Kezban Nur Dedebaş ise "Ben çok mutlu oldum. Her şey için çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Emeğinize Sağlık" dedi. Rüzgar, soğuk ve kar hazırlık yapan arkadaşları için çileye dönse de çiftin mutluluğu her şeyi unutturdu.