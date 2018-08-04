Ulaşımda Mobil Uygulama Hayata Geçirildi

"Trabzon Ulaşım Mobil Uygulaması" hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon halkına en iyi ulaşım hizmetini sunmak için her türlü çalışmayı ivedilikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Otobüs filosunun sayısını arttırmaya, taşımacılık ağını genişletmeye, modern otobüslerle Trabzonlulara en güzel taşımacılık hizmetini sunmaya önem verdiklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Mobil uygulamamızla da halkımıza en güzel hizmeti sunuyoruz. Uygulamayla kullanıcılarımız tüm bilgilere artık bir tıkla ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Açıkalamada, "App Store" ve "Google Play"den indirilebilen "Trabzon Ulaşım Mobil Uygulaması"nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs hatlarıyla ilgili ihtiyaç duyulabilen, "otobüsüm nerede", "akıllı durak", "nasıl giderim", "kart merkezleri", "kart bakiye sorgulama", "otobüs hareket zamanları" ile "görüş ve öneriler" başlıklı modüllerin bulunduğu kaydedildi.