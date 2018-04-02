Ulaş'ta Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yem bitkisi tohumu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, hayvan yetiştiricilerinin ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi kendilerinin üretmesini teşvik etmek amacıyla yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda 155 çiftçiye 8 ton yonca, 1 ton fiğ ve yaklaşık 2 ton da silajlık mısır tohumu dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Çiftçilerimiz 3 bin 148 dekar alanda üretim yapacak. Bu sayede 2 bin 804 büyükbaş ve 4 bin 477 küçükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacı karşılanacaktır." dedi.

Yılmaz, üreticilere bereketli bir yıl dileyerek, şunları söyledi:

"Devletimizin vermiş olduğu önemli katkılar olduğunu düşünüyorum ve ümit ediyorum ki buradaki dağıttığımız yem bitkisi tohumunu üreticilerimiz en verimli şekilde kullanarak ekonomiye katkı sunacaktır. Ümit ediyorum ki çiftçilerimiz bu fırsatı iyi değerlendirir. Rabbim nasip ederse inşallah bereketli bir yıl olur."

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya ise Sivas'ın hayvancılık bölgesi olduğunu belirterek, bu nedenle yem bitkisi üretimini artırmanın hayvancılığı daha nitelikli hale getireceğini ifade etti.