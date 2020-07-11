Ulaş'ta köyler asfalta kavuşuyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri tarafından asfalt yol yama çalışması yapılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri tarafından asfalt yol yama çalışması yapılıyor.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Boğazdere ve Kurtlukaya grup köy yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Uygun hava şartlarının oluşmasının ardından İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı programı kapsamında bozulan yollar başta olmak üzere asfaltlama çalışması sürdürdüğünü söyleyen Akköz, "Köylerimizde pandemi ile mücadelenin yanı sıra alt ve üst yapı hizmetlerimiz aksamadan devam etmektedir. Vatandaşlarımızın köylerine daha konforlu ve güvenli şekilde ulaşmaları için çalışmalarımız aralıksız sürecektir." dedi.

Kaymakam Akköz, Küpeli köyünde de evlere su sayacı bağlanmasıyla ilgili çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA