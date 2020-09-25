Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü (2)
25.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:24
ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİUkrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ağır yaralı 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20'ye yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ağır yaralı 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20'ye yükseldi.
Sonat KEREM/ KİEV,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı