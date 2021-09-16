UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 1 (Maç devam ediyor)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Mücadelenin 25 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
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