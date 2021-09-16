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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 1 (Maç devam ediyor)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 1 (Maç devam ediyor)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Mücadelenin 25 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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