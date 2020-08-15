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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 16 Ağustos 2020 Pazar günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
15.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:36

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 16 Ağustos 2020 Pazar günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Sports Centre Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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