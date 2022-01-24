Uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? İşte iptal olan uçuşlar listesi!

Uçak seferleri iptal mi oldu? sorusu yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları sonucu bazı havalimanlarından uçuşların iptal edilmesiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uçak seferleri iptal mi oldu? Uçak seferleri durduruldu mu? Uçak seferleri ne zaman başlayacak, ne zamana ertelendi? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? İşte iptal olan uçuşlar listesi! İşte haberimizde...

İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? sorusu yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları sonucu bazı havalimanlarından uçuşların iptal edilmesiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uçak seferleri iptal mi oldu? Uçak seferleri durduruldu mu? Uçak seferleri ne zaman başlayacak, ne zamana ertelendi? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? İşte iptal olan uçuşlar listesi! Detaylar haberimizde...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu.

Megakentte günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken hava ulaşımı da hava koşullarından olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilen İstanbul Havalimanı'nda iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Yağışlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00'da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle harekete geçen THY, önlem amacıyla bugün planlanan bazı seferlerini icra etmedi. Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Şu ana kadar kentteki 2 havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

İstanbul'da İstanbul Havalimanı'ndan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal olan uçuşlar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

YOLCULARA UYARI YAPILDI

THY, resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruda "Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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