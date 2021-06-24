TV8 canlı izle Survivor! 24 Haziran Survivor yarı final canlı yayın izle!

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasında yarı final heyecanı yaşanacak. Poyraz mı, Aleyna mı? Kimler finale kalacak? Survivor kim elendi? TV8 canlı izle Survivor! 24 Haziran Survivor yarı final canlı yayın izle!