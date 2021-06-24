TV8 canlı izle Survivor! 24 Haziran Survivor yarı final canlı yayın izle!
Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasında yarı final heyecanı yaşanacak. Poyraz mı, Aleyna mı? Kimler finale kalacak? Survivor kim elendi? TV8 canlı izle Survivor! 24 Haziran Survivor yarı final canlı yayın izle!
Survivor finale kalan isimlerin belli olacağı büyük gün bugün. İstanbul'da gerçekleşecek yarı finali izlemek için linki tıkla! TV8 canlı izle Survivor!24 Haziran Survivor yarı final canlı yayın izle!
SURVIVOR FİNALİSTLERİ
Ayşe
İsmail
Poyraz (Eleme adayı)
Aleyna ( (Eleme adayı)