TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI
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TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI

12.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:16

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHATuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi Şekerpınar istikametinde meydana geldi. Hasan Aydın'ın kullandığı 34 PG 6374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyorn hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Hasan Aydın ve yanında bulunan Hilal Bozkurt'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Hasan Aydın, ambulansla Okan Üniversitesi Hastanesi'ne, Hilal Bozkurt ise Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI
TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI
TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI
TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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