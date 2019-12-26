Türkyılmaz: "Marmara hepimizin, hep birlikte korumalıyız"

26.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:54

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Gemlik Körfezi'ne kimyasal madde üretimi için kurulması planlanan derin deniz deşarj ünitesinin Marmara Denizi'nde geriye dönülemez tahribata sebep olabileceğini söyledi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Gemlik Körfezi'ne kimyasal madde üretimi için kurulması planlanan, derin deniz deşarj ünitesi ile ilgili Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan'a destek vererek, "Gemlik Körfezi'ne kurulacak bu tesis Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliğinde geri dönülemez şekilde azalmalara sebep olabilir. Tarih, doğa, kültür hepimizin. Marmara'yı, geleceğimizi hep birlikte mücadele ederek korumalıyız" dedi.



Kimyasal madde üretiminde kapasite artışı ile formik asit, sodyum hidrosülfit, sodyum sülfit, sodyum metabisülfit, sodyum sülfat, sülfürik asit üretimi için denizden su alma, derin deniz deşarjı planlandığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, konunun uzmanlarıyla yaptıkları görüşmelerde ÇED raporunda pek çok eksik bulunduğunu, kimyasalların Gemlik Körfezi'ndeki ekolojik etkilerinin değerlendirilmediğini belirtti. Başkan Türkyılmaz, projenin yalnızca Gemlik'in değil, Mudanya için de bir tehdit olduğunu vurgularken, yapılacak olan her türlü mücadeleye destek vereceklerinin altını çizdi. Denizden saatte 5 bin 500 metreküp deniz suyunun alınıp soğutma için kullanılacağını belirten Başkan Türkyılmaz, "Deniz suyu soğutma kulelerinde soğutulduktan sonra denize deşarj edilecek. Soğutma kulelerinde kullanılacak kimyasalların denize salınması gerçekleşecek. Bunun gerçekleşebilmesi için denize verilecek kimyasallar bazı canlı türlerini yok ederken, dayanıklı olan canlı türlerinin de artmasına sebep olabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA