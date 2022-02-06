TURKOVAC aşısı yarın Karaman'da uygulanmaya başlanacak - Haberler
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TURKOVAC aşısı yarın Karaman'da uygulanmaya başlanacak

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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TURKOVAC aşısı yarın Karaman'da uygulanmaya başlanacak

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Karaman'da uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

KARAMAN (AA) - Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Karaman'da uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, aşının Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanacağı bilgisini verdi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Kurşun, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alınarak TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceğini kaydetti.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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