Türkmenlerin Taleplerinin Yerine Getirilmesi Tüm Tarafların Ortak Sorumluluğudur"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkmenlerin taleplerinin yerine getirilmesi ve Irak'ın yeniden inşasında onlara daha fazla yer verilmesinin, tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, başkent Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi başkanlığındaki Türkmen heyeti kabul etti.

Görüşmede, ülkede siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Türkmenlerin Irak'taki durumuna değinen Cumhurbaşkanı Salih, "Türkmenlerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi ve Irak'ın yeniden inşasında onlara daha fazla yer verilmesi, tüm tarafların ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Ülkede birlikte yaşamanın önemine vurgu yapan Salih, siyasi taraflar arasındaki sorunların diyalog ve ortak anlayış temelinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkmen heyet de görüşmede, Irak'ın ulusal birliğine verdikleri desteğe, ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik kalkınmasına yaptıkları katkıya dikkati çekti.

Heyet ayrıca hükümet programını desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: AA